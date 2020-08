Satispay: l’era dei pagamenti elettronici

6 Agosto 2020 – 16:48

Satispay, forte dei suoi numeri in forte crescita, ritiene fondamentale il contributo del Decreto Agosto al radicamento dei pagamenti elettronici.

Fonte: Punto Informatico