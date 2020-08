Il teaser e la line-up del mega evento Dc FanDome

6 Agosto 2020 – 18:03

https://www.youtube.com/watch?v=zXAi2-4pAn0

Promette di essere un evento digitale dalle dimensioni inedite Dc FanDome, organizzato da Warner Bros e Dc Comics per il 22 agosto a partire dalle 18. In assenza di convention e fiere fisiche come il San Diego Comic-Con (che pure ha avuto una – non riuscitissima – edizione online), il brand che racchiude le avventure di Superman, Wonder Woman e molti altri ha deciso di optare per un’iniziativa globale, totalmente virtuale e immersiva, della durata di 24 ore, e completamente dedicata ai fan. Un primo teaser trailer mostra come potranno accedere senza bisogno di pass o di fare code.

Dc FanDome sarà, dunque, una grande celebrazione del cosiddetto DC Multiverse, ovvero l’universo narrativo congiunto che racchiude i film, le serie comprese quelle animate e i giochi tratti dai fumetti del marchio. Sono previste più di 40 ore di programmazione a sottolineare i traguardi del passato ma anche i progetti futuri, e a portare gli appassionati dietro le quinte con contenuti inediti ed esperienze user-generated. In più: panel e incontri a distanza che promettono rivelazioni sui prossimi film The Batman, The Suicide Squad 2 e l’attesissimo Snyder’s Cut di Justice League, e sulle nuove serie Stargirl, Superman & Lois, Harley Quinn.

Per tutti questi motivi non poteva che essere nutritissima la line-up di personaggi che parteciperanno agli eventi, disponibili in nove lingue (fra cui l’italiano) e con conduttori da 15 paesi diversi, dall’Australia al Sudafrica, dalla Corea alla Germania. Fra gli ospiti: i protagonisti dell’imminente Wonder Woman 1984 Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig con la regista Patty Jenkins, ma anche la Wonder Woman storica Lynda Carter; poi, il grande fumettista Brian Michael Bendis, lo sceneggiatore di Gotham Bruno Heller, il responsabile delle serie Arrowverse Greg Berlanti e Damon Lindelof che ha adattato la graphic novel Watchmen nell’acclamata miniserie Hbo. Ancora: Dwayne Johnson e Ezra Miller, prossimi protagonisti rispettivamente di Black Adam e The Flash, la voce di Harley Quinn Kaley Cuoco, i registi James Gunn e Matt Reeves e lo scrittore Neil Gaiman recentemente impegnato negli adattamenti del suo Sandman.

