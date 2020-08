5 cose da sapere sulle versioni animate di Star Trek

6 August 2020 – 12:00

Nell’epoca d’oro delle serie e dei grandi franchise, anche Star Trek – un colosso che pareva spacciato – sta vivendo una vera e propria rinascita a episodi: dopo il primo prequel Discovery, c’è stato lo spin-off Star Trek: Picard, che ha riportato sulla scena il capitano interpretato da Patrick Stewart e che avrà presto una seconda stagione; in più, sono in lavorazione Star Trek: Strange New Worlds con le vicende di un giovane Spock e un altro spin-off con Michelle Yeoh nella misteriosa Sezione 31. Può bastare? No, ecco allora alcune serie animate, che del resto sono da sempre una costola minore ma fondamentale della saga.

1. Il progetto numero 1

Il primo tentativo di portare sul piccolo schermo un adattamento animato della serie sci-fi è stato fatto alla fine degli anni ’60. La proposta veniva da Lou Scheimer di Filmation, la mitica società d’animazione che nel tempo ha prodotto He-Man e Ghostbusters, mentre era ancora in onda la terza stagione del telefilm originale. L’idea era di rivolgersi a un pubblico young anche grazie a un impianto didattico ed educativo: il cast della serie primaria avrebbe avuto il compito di addestrare ed educare gli adolescenti che facevano parte dell’equipaggio di una nave spaziale chiamata Excalibur. I giovani protagonisti sarebbero stati fra l’altro espressione di una grande diversità, comprendendo un ragazzo afroamericano, uno cinese e un… vulcaniano. Nonostante le buone prospettive e il coinvolgimento di un animatore di primo livello come Don R. Christensen, la serie animata non ha mia visto la luce. Questo perché, proprio nel 1969, Paramount ha deciso di cancellare la serie live-action, con grande scorno del suo creatore Gene Roddenberry, che ci ha messo parecchi anni a ricucire i rapporti e farsi convincere per altri progetti.

2. Star Trek: The Animated Series

https://www.youtube.com/watch?v=9hseFdKcCD4

Il corso originale del telefilm Star Trek si era già esaurito, appunto, nel 1969 dopo tre stagioni, soprattutto per via dei bassi ascolti. Le repliche mandate in onda a profusione negli anni successivi, però, hanno dimostrato un interesse crescente da parte del pubblico, tanto da attestarsi subito come piccolo cult. Nel 1973 Roddenberry si convinceva, dunque, a perseguire l’idea di una serie animata che avrebbe abbattuto parecchio i costi. Nonostante la differenza di formato, la maggior parte del cast originale (compresi William Shatner e Leonard Nimoy) tornavano a dar voce ai propri personaggi, mentre gli sceneggiatori David Gerrold e D. C. Fontana trattavano The Animated Series come se fosse una vera e propria quarta stagione a continuazione delle precedenti in carne ed ossa. Tant’è che le vicende raccontate qui hanno avuto poi un’ulteriore prosecuzione nel primo film live-action della saga uscito nel 1979. Universalmente apprezzata per la sua scrittura e la sua inventiva, la serie animata ha vinto anche un Emmy nel 1975 come Miglior programma per bambini. In realtà, a differenza di molti cartoni animati dell’epoca, parlava più agli adulti che ai più piccoli, da qui la decisione di concludere dopo 22 episodi per concentrarsi appunto su i film veri e propri.

3. Novità e canone

https://www.youtube.com/watch?v=T-EoyUtdLdc

Sebbene fossero stati fatti grandi sforzi perché The Animated Series fosse la naturale prosecuzione del telefilm originale, l’introduzione di alcune novità avrebbe fatto la storia: si va dalla rivelazione del secondo nome del capitano James Kirk (Tiberius) fino a uno tipo di holodeck introdotto sulla Enterprise di Star Trek: The Next Generation. In un episodio c’è addirittura uno dei rarissimi casi in cui una donna, in questo caso il capitano Uhura, assume il comando dell’Enterprise. Nonostante l’impatto della serie animata fosse stato fenomenale e, a livello di immaginario, ancora persistente fra i fan, colpisce il fatto che a un certo punto sia stata esclusa dallo stesso Roddenberry dal canone ufficiale del franchise: le vicende e gli aneddoti raccontati qui sono stati espunti e non si è potuto più utilizzarli in storie successive, anche se dopo la morte del creatore nel 1991 nelle serie seguenti non mancarono riferimenti, anche ironici, alla produzione animata.

4. Star Trek: Lower Decks



Ci sono voluti 45 anni, ma ecco che Star Trek ha una nuova versione animata. S’intitola Star Trek: Lower Decks e debutta il 6 agosto sulla piattaforma americana Cbs All Access. Situata all’interno del nuovo universo in espansione supervisionato da Alex Kurtzman, è creata da Mike McMahan, già ideatore dell’irriverente Solar Opposites. Ambientati nel 2380, i primi 10 episodi seguono le vicende della nave spaziale USS Cerritos ma, a differenza delle serie precedenti, si occupano dei “piani bassi”, ovvero dei gradi inferiori più umili che seguono funzionamento della nave stessa. In particolare, con uno stile comico e ironico spiccato, si dipanano le avventure di quattro guardiamarina che, intenzionati a far colpo sugli ufficiali della plancia di comando, rischiano il possibile e finiscono per creare parecchi danni. Eppure, il loro spirito e la loro tenacia mostrano come nessuna nave della flotta spaziale possa esistere senza ogni singolo ingranaggio. Per di più, non mancano i riferimenti e le citazioni a più di 50 anni di Star Trek.

5. Star Trek: Prodigy

Se Lower Decks è quella che potremmo definire una serie animata per adulti, il franchise di Star Trek ha intenzione di espandersi per accogliere anche un pubblico molto più young. Dall’aprile 2019, infatti, è stato annunciato che il canale americano Nickelodeon (fa parte di ViacomCbs, lo stesso gruppo di Paramount) sta lavorando a una serie in Cgi dedicata ai giovanissimi. Nelle scorse settimane è stato confermato che la produzione si chiamerà Star Trek: Prodigy e farà il suo debutto nel corso del 2021. Sarà scritta da Kevin e Dan Hageman, che già si sono fatti notare negli scorsi anni con la sceneggiatura di Trollhunters, la serie Dreamworks prodotta da Guillermo Del Toro. Prodigy, in particolare, seguirà le vicende di alcuni adolescenti dal carattere ribelle che si troveranno a dover gestire una vecchia nave della flotta abbandonata durante un viaggio nell’universo.

