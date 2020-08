Un laser show dentro una bolla di sapone

5 August 2020 – 17:06

Cosa succede se spariamo un raggio laser su una membrana curva e trasparente, come quella di una bolla di sapone? Che il laser si sfilaccia, ramificandosi come fosse il delta di un fiume e disperdendosi in fasci di luce sempre più sottili, dando luogo a un fenomeno spettacolare. Lo ha scoperto, in modo del tutto inaspettato, un team di ricercatori del Technion-Israel Institute of Technology di Haifa, in Israele, che ha reso noti i risultati dello studio su Nature.

Su due piedi, potrebbe apparire come un esperimento tutto sommato semplice, eppure è la prima volta che questo comportamento viene osservato, e non sono poche le sue implicazioni. Scoprile in questo video, diffuso proprio dalla rivista inglese.

(Credit video: Nature)

Fonte: Wired