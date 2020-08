Stampanti 3D: XYZ Da Vinci Nano in offerta

5 Agosto 2020 – 16:48

Ideale come primo punto di contatto con il mondo delle stampanti 3D o per chi ha poco spazio, oggi il prodotto è offerto a prezzo scontato.

The post Stampanti 3D: XYZ Da Vinci Nano in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico