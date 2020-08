Project xCloud sarà disponibile dal 15 settembre (ma solo per Android)

5 August 2020

(Foto: news.xbox.com)Dopo lunghi mesi di attesa e prove effettuate sull’anteprima, Microsoft ha annunciato sul blog Xbox Wire la data di rilascio della nuova tecnologia di game streaming in Italia e in altri 21 paesi: 15 settembre, segnate in agenda, ma – per il momento – solo se possedete un dispositivo Android.

Inizialmente noto come Project xCloud e ora rinominato Gioco via cloud, è il servizio che consentirà di giocare ai titoli per console Xbox anche da smartphone e tablet in qualsiasi posto e momento. Da Minecraft Dungeons a Tell Me Why, da Gears 5 a Destiny 2, Microsoft concederà sin da subito l’accesso a una vasta libreria di oltre 100 titoli in alta qualità disponibili in streaming, sebbene il lancio in versione beta con l’obiettivo di ottenere ulteriori commenti e feedback per migliorare il servizio. Inoltre, tutti i dati del profilo giocatore saranno disponibili anche su cellulare, inclusi l’elenco degli amici, gli obiettivi raggiunti, i progressi e le impostazioni del controller.

Gioco via cloud (beta) sarà fruibile solo dagli abbonati al piano Xbox Pass Ultimate – acquistabile a 12,99 euro mensili – che possiedono uno smartphone oppure un tablet dotato di Android 6 (o versione più recente) e un controller senza fili per Xbox (ma anche un altro modello supportato). Nonostante sia possibile giocare su Cloud tramite una rete cellulare 4G LTE, per ottenere prestazioni migliori è consigliato utilizzare a una connessione stabile e veloce preferibilmente wi-fi.

