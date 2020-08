Pixel 5 e 4a col 5g non usciranno in Italia, almeno per il momento

5 August 2020 – 14:47

(foto: Google)Google ha finalmente presentato il nuovo Pixel 4a in Italia dopo una lunga attesa. Sarà acquistabile da ottobre – ecco la nostra recensione completa – ma non si è menzionata la disponibilità della versione dotata di connessione 5g né del modello maggiore Pixel 5. Usciranno da noi? La risposta è no, almeno per il momento.

Pixel 4a si è fatto aspettare a lungo per via della pandemia Covid-19 e dei relativi ritardi globali nella produzione e consegna di componenti hardware, ma l’Italia rischia seriamente di rimanere a bocca asciutta per quanto riguarda gli altri due esemplari preparati da Google, Pixel 4a 5g e Pixel 5, che saranno per ora prerogativa di soli nove paesi ossia Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Regno Unito, Taiwan e Usa.

Google Pixel 4a

Pixel 4a 5g cambia rispetto a 4a per via della compatibilità con i network di nuova generazione. Pixel 5 è l’ammiraglia, ma la scheda tecnica completa non è stata ancora svelata.

L’Italia è stata esclusa assieme a India, Singapore e Spagna, paesi che dovranno accontentarsi soltanto del Pixel 4a standard. Una scelta che fa riflettere soprattutto perché ci sono mercati come quello francese in cui il 5g è in palese ritardo, mentre da noi e in Spagna è già ben avviato. Non è una novità che il Bel Paese sia messo in seconda fascia dai grandi produttori, anche Apple ha spesso spedito i nuovi iPhone da noi con la seconda tranche.

Due le soluzioni: la prima è acquistare il prodotto in una delle nazioni vicine dunque Francia o Germania, dato che la compatibilità con i nostri network è assicurata. La seconda è optare per alternative già acquistabili ora a partire da OnePlus Nord che parte da 399 euro (contro i 389 euro di Pixel 4a) offrendo già il 5g oppure Huawei P40 Lite 5g che parte dallo stesso prezzo.

