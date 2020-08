Microsoft Bounty Program: 1226 falle in 1 anno

5 Agosto 2020 – 13:48

Microsoft ha abbracciato da poco tempo la politica dei bounty program per la ricerca delle vulnerabilità, ma le attività sono ora in forte crescita.

