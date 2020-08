La tecnologia dietro le nuove scarpe da calcio Adidas X Ghosted

5 August 2020 – 17:39

(foto: Adidas)Adidas ha tolto i veli dalle attese scarpe da calcio X Ghosted in tempo per il ritorno delle competizioni europee il 5 agosto con l’Europa League, la Champions League e la Women’s Champions League. L’idea alla base del progetto è quella di accompagnare velocità e tecnica con tecnologie esclusive come la Translucent Mirageskin e il Carbitex Speedframe. Ecco che cosa sono e come sono state ideate, dopo la loro presentazione in anteprima, naturalmente in streaming.

La loro struttura del tutto paragonabile a una cipolla con vari strati sovrapposti per integrare lo stato dell’arte della società sportiva fondata in Germania da Adi Dassler.

(foto: Adidas)Le X Ghosted di Adidas sono le prime scarpe da calcio disponibili su larga scala a adottare la soluzione di una piastra in carbonio dinamico integrata. Sono queste le fondamenta della tecnologia Speedframe Carbitex che permette di trasmettere l’energia in modo più efficiente a vantaggio della velocità senza intaccarne la leggerezza.

Dalla parte più interna ci si sposta nella parte più esterna della scarpa con la tomaia senza cuciture che ospita la tecnologia Transulcent Mirageskin. Come da nome si premia una soluzione estetica trasparente, con un effetto fantasma che lascia intravedere ciò che sta al di sotto, grazie a questo singolo strato ad alte prestazioni che unisce grande stabilità e al contempo un peso piuma, per una maggiore precisione e sensibilità.

(foto: Adidas)Grazie alla struttura aderente e adattabile al piede del calciatore, le Adidas X Ghosted generano una sorta di effetto vuoto quando indossate con la funzione Vacuum Fit Experience, per un maggiore feeling e comfort e al contempo per venire incontro a giocate e movimenti esplosivi.

Le classiche strisce del logo Adidas riprendono la rappresentazione dinamica e evanescente del design della scarpa; i designer hanno rivelato di essersi ispirati alle ali del falco pellegrino, l’animale più veloce in natura che in picchiata è in grado di sfiorare i 400 km/h.

Adidas X Ghosted saranno disponibili dal 1° settembre con prenotazioni dal 5 agosto a un prezzo di 280 euro.

