Instagram presenta i Reels. E sfida ufficialmente TikTok

5 August 2020 – 15:01

Facebook presenta la sua alternativa a TikTok: Instagram Reels (immagine: Gabriele Porro/Wired)Gli Instagram Reels sono realtà. E con questo nuovo prodotto, lanciato oggi, 5 agosto 2020, Instagram getta il guanto di sfida a TikTok. Già, perché si tratta di brevi video in tutto e per tutto simili a quelli dell’app cinese. Finito il periodo di test in Brasile, gli Instagram Reels iniziano il rollout graduale anche in Italia e nel resto del mondo sia per gli utenti Android sia per quelli iOs. Permetteranno di registrare multi-clip da 15 secondi e di applicare la post produzione intervenendo su audio ed effetti visivi grazie a numerosi strumenti creativi a disposizione.

Come creare un reel

Instagram reels (immagine: instagram)Una volta aperta la fotocamera di Instagram, è possibile selezionare la funzione Instagram Reels, che si trova nella parte inferiore facendo scorrere i pulsanti fino a individuare quello con il logo dei Reel, ovvero un ciak giallo-rosa. A questo punto, nella parte sinistra dello schermo, compaiono gli strumenti necessari agli utenti per creare al meglio il proprio Reel e che permettono di: aggiungere una canzone, o comunque di gestire l’audio originale del girato, scegliere gli effetti di realtà aumentata per registrare le clip in maniera creativa.

Molto utile è il Timer, con cui impostare il conto alla rovescia per far partire la ripresa del video automaticamente dopo aver premuto il tasto registra. Tra gli altri strumenti degni di nota: Allinea, un tool che – appunto – agevola l’allineamento dei soggetti prima di registrare la clip a partire dalla precedente: questo consente di effettuare transizioni fluide, utili per esempio in caso di cambi di abbigliamento e aggiunta di nuovi amici nel Reel. Infine, gli utenti hanno la facoltà di regolare la velocità del video, accelerandola o rallentandola a seconda dell’effetto desiderato.

I Reel possono essere registrati in una serie di clip create una per una oppure tutte in una volta o, ancora, utilizzando i video presenti nella galleria del dispositivo.

Per registrare la prima clip, basta cliccare e tenere premuto il pulsante di registrazione: nella parte superiore dello schermo appare un indicatore di avanzamento che mostra all’utente il tempo mancante alla fine. Per terminare, semplicemente si interrompe la registrazione.

Instagram reels (immagine: instagram)Gli Instagram Reels possono essere pubblicati sul profilo di ciascuno esattamente come gli altri contenuti, ovvero sul feed principale. Ma possono finire anche in un apposito spazio nella sezione Esplora, dove vengono raccolti quelli che sono il meglio delle tendenze su Instagram. Qualora quello creato da un utente risulti inserito proprio nella sezione Esplora, gli viene inviata una notifica che lo informa della cosa.

Dopo oltre un anno di lavoro, Instagram riesce così a sfidare ufficialmente TikTok. E chissà se quest’ultimo farà la stessa fine toccata a Snapchat con l’avvento delle Instagram Stories…

The post Instagram presenta i Reels. E sfida ufficialmente TikTok appeared first on Wired.

Fonte: Wired