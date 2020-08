15 libri per bambini e ragazzi a tema viaggi (e vacanze)

5 August 2020 – 15:00

Ah, le vacanze! Quale periodo migliore per immergersi nella lettura? È così anche per bambini e ragazzi che, distanti da mesi dagli edifici scolastici, potranno sicuramente apprezzare gli stimoli e le idee provenienti dai libri pensati apposta per loro.

Tra i volumi per i piccoli in uscita adesso, molti riprendono il tema del viaggio e delle vacanze stesse, anche in prossimità. In quest’estate complessa, in cui andare al mare sembra più faticoso del solito, via libera ai testi dedicati alla montagna: da quelli che raccontano le nostre Alpi a quelli che svelano le felici esplorazioni della flora e della fauna degli Appennini. La vostra prole si mostra riluttante all’idea delle lunghe camminate in salita? Con La montagna pirata e un thermos di tè si convinceranno anche loro.

Il 2020 è anche l’anno in cui riscoprire ancora una volta la nostra bella Italia. Perché non coinvolgere i piccoli con una guida scritta apposta per loro o con un racconto che attraversi tutto lo stivale (e le isole)? Tra il Viaggio in Italia di Gianni Rodari e le avventure di Laila la scelta sicuramente non manca.

Anche per le ragazzine e i ragazzini più grandi, l’offerta è ampia e permette di farli viaggiare anche con la fantasia. Da Navarro, fantasy ambientato all’epoca della scoperta dell’America (ma sarà davvero così?) a Tu non mi conosci ma…, epistolario di sorellanza nata da una nuova famiglia in formazione, non ci sarà certo tempo di annoiarsi.

Nella gallery abbiamo selezionato i 15 libri più interessanti per bambini a tema viaggio e vacanze, con l’augurio di farne di buone. A proposito, siete indecisi su che cosa mettere in valigia per voi stessi? Qui ci sono 50 libri per adulti da non perdere.

