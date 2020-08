WhatsApp, arrivano i messaggi che si autodistruggono

4 Agosto 2020 – 12:03

(Foto di Anton – Pexels.com)Con i prossimi aggiornamenti WhatsApp introdurrà una funzione da tempo attesa dagli utenti: i messaggi che si autodistruggono.

Sebbene non sarà paragonabile all’autodistruzione di Telegram, i messaggi a tempo su WhatsApp avranno un ciclo di vita di sette giorni prima di cancellarsi in automatico.

Come per gli adesivi, animati o statici, anche con i messaggi autodistruttivi WhatsApp arriva in ritardo rispetto alla concorrenza. La pandemia è in parte responsabile, poiché gli sviluppatori della piattaforma erano già al lavoro a ottobre 2019 sulle ultime funzionalità rilasciate. L’enorme richiesta di videochiamate, però, ha spostato le priorità della società, che si è focalizzata sullo sviluppo di Room e sull’implementazione del numero dei partecipanti alle videochiamate.

Ora che le esigenze primarie sono state soddisfatte, WhatsApp può tornare a preoccuparsi dei messaggi a cancellazione automatica.

Come funzionerà l’autoeliminazione?

Screenshot della nuova funzionalità Expiring Messages (foto: Wabetainfo)Dalle informazioni in possesso di Wabetainfo, i messaggi con scadenza si elimineranno automaticamente allo scoccare del settimo giorno dall’invio. La cancellazione avverrà per i messaggi sul dispositivo del mittente e su quello del destinatario contemporaneamente, senza lasciar traccia della loro esistenza.

Inizialmente pensata per venire incontro agli amministratori dei gruppi per eliminare i messaggi più vecchi, la funzione è ancora in fase di sviluppo, pertanto non disponibile. E al momento non appare chiaro se sarà applicabile solo ai messaggi nei gruppi o se verrà integrata anche nelle chat one-to-one.

Dagli screenshot in possesso di Wabetainfo l’opzione “expiring messages” è individuabile all’interno delle impostazioni della chat dove, se attivata, innescherà il processo di autodistruzione dei messaggi trascorsi sette giorni dall’invio. Ciò non toglie che in un futuro la piattaforma potrà implementare delle durate più brevi, come il suo rivale Telegram già permette di fare.

Il rilascio è previsto per il 2021, ma una data ufficiale non c’è ancora, pertanto le tempistiche di sviluppo potrebbero essere differenti.

Fonte: Wired