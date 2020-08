Virgin Galactic lancia il superjet per viaggiare da Londra a New York in 90 minuti

4 August 2020 – 16:49

Un jet in grado di volare tre volte la velocità del suono e ad un'altitudine superiore ai 18.000 metri di altezza non è più fantascienza. Con il nuovo Virgin Galactic si potrà viaggiare da Londra a New York in 90 minuti o arrivare a Sydney in poche ore. Il progetto nato in collaborazione con Rolls-Royce rende i viaggi ad alta velocità un possibilità non così lontana.



Fonte: Fanpage Tech