Vedute estive del ghiacciaio del Rodano in Svizzera

4 August 2020 – 11:31

Il ghiacciaio del Rodano – così chiamato perché da qui ha origine l’omonimo fiume – è un ghiacciaio alpino che si trova all’estremità nord-est del Canton Vallese in Svizzera: lungo circa 10 chilometri e largo 1000 metri, copre una superficie di 17 km² a un’altitudine di 2.627 metri.

Proprio da qui arrivano le foto che abbiamo raccolto nella nostra gallery di oggi: un luogo impervio e per la maggior parte dell’anno inaccessibile, che si presenta in tutta la sua sfolgorante bellezza naturalistica nel pieno di una tiepida giornata estiva. Ideale per una passeggiata ad alta quota!

