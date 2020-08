Trump vieterà TikTok dal 15 settembre se non sarà venduto ad un’azienda americana

4 Agosto 2020 – 17:28

Sta tenendo tutti in tensione il botta e risposta tra Donald Trump e la società cinese ByteDance, proprietaria di TikTok, invitata a vendere tutte le operazioni americane della nota app perché in possesso di troppe informazioni sui propri utenti. Ieri il Presidente degli Stati Uniti d’America ha dichiarato che vieterà il servizio dal ​​15 settembre se non si raggiungerà un accordo.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech