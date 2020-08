Trump: ok all’affare MS-TikTok, una fetta agli USA

4 Agosto 2020 – 10:49

Dalla Casa Bianca il via libera all’acquisizione, ma una parte della somma dovrebbe finire nelle casse pubbliche degli Stati Uniti.

