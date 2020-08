Tesla prepara la Model Y più economica, a trazione posteriore

4 August 2020 – 11:13

(foto: Tesla)Sembra finalmente delineato il piano di lancio della versione più economica di Tesla Model Y: la produzione test sarebbe già in corso nello stabilimento americano di Freemont ed è anche già apparso per errore il prezzo della configurazione entry sul sito ufficiale. Rispetto alle prime voci ci sono novità sostanziali e molto più interessanti.

Soltanto un mese fa infatti, Elon Musk aveva comunicato che il progetto di una Tesla Model Y versione standard range (ossia con una batteria basilare) non si sarebbe mai portato a compimento perché l’autonomia sarebbe stata scarsa, ben al di sotto degli esigenti standard di Tesla. Una scelta sensata, visto che pochi potenziali clienti avrebbero speso (non così) meno rispetto alla versione long range perdendo la comodità di viaggi più lunghi.

E così si è deciso di puntare su una trazione unicamente posteriore e, soprattutto, con un pacco batterie long range, appunto di lunga autonomia, molto più appetibile. Secondo quanto anticipato dall’affidabile Electrek.co, nello stabilimento californiano di Freemont sarebbero già avviati tutti i test preliminari. Nonostante una pausa dovuta all’aggiornamento della catena di assemblaggio, Tesla dovrebbe dedicare la linea di produzione Ga4 alla Model Y a trazione posteriore.

Non sarebbe peraltro un salto nel vuoto visto che c’è il precedente riguardante la sorella Model 3, quindi è verosimile ipotizzare che dopo la prima fase pilota e tutti gli indispensabili test sul campo si darà il via libero alla produzione di massa della nuova configurazione.

C’è da sperare che il prezzo finale della Tesla Model Y economica sia un po’ più appetitoso di quello spuntato qualche giorno fa per errore sul configuratore online. Quei 48.000 dollari (40000 euro circa, al cambio), la porrebbero soltanto 2000 dollari (1800 euro circa) sotto al costo americano della versione standard a quattro ruote motrici, una valutazione che avrebbe poco senso a livello commerciale.

Quel che è certo è che la possibile Tesla Model Y a trazione posteriore debutterà negli Usa prima che in Europa, dato che da noi arriverà soltanto quando la Gigafactory di Berlino sarà completata a metà 2021.

