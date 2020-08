Lo speaker che integra luce soffusa e suoni naturali per favorire il relax

4 August 2020 – 11:42

Riuscire a farsi notare lanciando sul mercato un altoparlante bluetooth è complesso, specie se chi lo fa non è un brand popolare e non ha esperienza nel ramo. Un’insidia che tuttavia il neonato team cinese Level 10 vuole aggirare con UPstage180, modello che alla funzione di riproduttore musicale aggiunge un design in grado di abbinarsi a differenti stili di arredo e una luce soffusa grazie a lampadine led che propagano luce calda, con lo scopo di creare un’atmosfera rilassante e riposante, grazie anche alle tre modalità di illuminazione previste: eterna, sfarfallio, meditazione.

Collocabile su una superficie piana come su una parete, al di là delle promesse di suono e riproduzione delle varie frequenze molto buoni, lo speaker colpisce per la funzione mood che, tramite l’applicazione mobile dedicata, consente agli ascoltatori di mescolare ai propri brani suoni naturali come il canto degli uccelli nella foresta, l’onda del mare che si infrange sul bagnasciuga e quello della pioggia che cade sul terreno. Dotato di altoparlanti da 92 decibel, pesante 1,6 chilogrammi e disponibile nelle colorazioni nera, blu, corallo e argento, UPstage180 si può prenotare qui al costo di 300 euro (sul mercato avrà un cartellino di 470 euro), incluse spese di spedizione, in programma dal prossimo ottobre.

