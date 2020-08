Landlord Go, cosa c’è da sapere sul Pokemon Go del mercato immobiliare

(foto: Reality Games)Il nuovo titolo Landlord Go per Android e iPhone ha scalato rapidamente le classifiche di download, anche in Italia grazie a una formula di gioco molto particolare. Una delle sue peculiarità è infatti quella di sfruttare realtà aumentata e geolocalizzazione per utilizzare le mappe globali come terreno di gioco e l’utente come pedina, un mix già visto da Pokemon Go, al quale si ispira già dal nome.

Solo che al posto dei mostriciattoli da catturare e far evolvere diventando un allenatore sempre più forte in Landlord Go si dovranno acquistare, vendere e affittare proprietà immobiliari reali sparse per il mondo, miscelando astuzia e rischio per accumulare sempre più soldi (virtuali) da investire in negozi, appartamenti e monumenti famosi. Un’idea interessante aiutata anche dalla natura gratuita del download per Android e iOs.

Secondo i dati diffusi dagli sviluppatori di Reality Games, l’Italia è tra i paesi dove Landlord Go sta registrando più utenti con 12.577 giocatori e 97.271 proprietà reali nella sola città di Roma. Come funziona questo gioco? Non appena si scarica e apre per la prima volta si verrà catapultati dove ci si trova fisicamente in quel momento, con la mappe che propone strade, edifici e esercizi commerciali reali. Quindi si troveranno la panetteria sotto casa così come la clinica veterinaria dietro l’angolo oppure eventuali edifici famosi della propria città.



Da quel momento si dovrà iniziare a sondare il territorio per trovare proprietà da acquistare da altri giocatori o nuovi esercizi appena aperti da agguantare il prima possibile. Per scalare le classifiche si potranno affittare palazzi e negozi oppure rivenderli. Si guadagna e re-investe puntando sempre più in alto fino ai monumenti famosissimi da giocarsi all’asta con altri utenti.

Un gioco dinamico e stimolante, ma che, come tanti giochi inizialmente gratis, va molto rapido non appena si inizia e poi rallenta vistosamente dopo poco tempo, spingendo ad acquistare monete, con soldi veri, che permettono di velocizzare trattative e affitti.

(foto: Reality Games)Poi c’è il tema della privacy, condiviso con molti giochi e app che geolocalizzano ogni spostamento, visto il tracking completo e molto preciso delle proprie abitudini fino rendere evidente dove si trovino casa e altri luoghi personali. Un fiume di dati che si regala spesso a cuor troppo leggero.

Quanto è sicuro giocare a Landlord Go? Quale uso viene fatto dei dati? Lo abbiamo chiesto direttamente a John Z. Woznowski, Ceo di Reality Games, che ci ha risposto: “Le problematiche legate alla privacy sono molto importanti per noi, siamo totalmente in linea con i termini di servizio di Google Play e App Store. Utilizziamo dati ricavati dagli utenti soltanto per le dinamiche di gioco. Gli utenti non sono in grado di localizzarsi tra loro nel gioco. E abbiamo implementato una funzione speciale durante l’emergenza Covid-19 chiamata Property Agent che consente di giocare da casa senza la necessità di spostarsi fisicamente all’esterno“.

