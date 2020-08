Il padre di Britney Spears si scaglia contro il movimento #FreeBritney

4 August 2020 – 12:03

(Foto: Getty Images)Nelle scorse settimane si è parecchio intensificato il movimento #FreeBritney, ovvero una serie di proteste – sia virtuali sia fisiche – che coinvolgono i fan della popstar Britney Spears, preoccupati che la loro beniamina sia tenuta ostaggio del padre, Jamie Spears. Dal 2008 l’uomo ha il controllo assoluto sulle attività della figlia, in accordo con lo statuto dalla conservatorship, una specie di tutela legale che riduce le libertà personali di un individuo per la sua salvaguardia più generale. I fan, però, sono convinti che Britney Spears possa cavarsela da sola e che il genitore la stia sfruttando per il proprio tornaconto. Dopo che una recente udienza sul rinnovo o meno della conservatorship è fallita (anche per le infiltrazioni dei fan nella call di Zoom attraverso la quale si svolgeva), le polemiche si sono infiammate nuovamente, ma questa volta è stato lo stesso Jamie Spears a rispondere.

Tramite un’intervista a Page Six, l’uomo ha rispedito al mittente il ritratto che si è fatto di lui in questi anni: “Tutti questi teorici della cospirazione non sanno nulla, il mondo non ha la minima concezione”, ha dichiarato: “Sta a una giuria della California decidere cos’è meglio per mia figlia. Non deve essere affare di nessun altro”. Spears si è anche difeso dalle accuse di essere uno spietato approfittatore che negli anni ha rubato soldi e proprietà alla figlia: “Ho riportato ogni singolo centesimo alla corte, ogni anno. Come avrei potuto rubare qualcosa? Amo mia figlia, amo tutti i miei figli. Ma questi sono affari nostri. È una faccenda privata”. E rispetto ai comportamenti dei fan: “Ci sono persone che sono state stalkerizzate da loro e prese di mira con minacce di morte. È orribile, non vogliamo fan così”.

Le dichiarazioni del genitore si aggiungono a quelle di altri famigliari della cantante, che hanno fatto dubitare della natura di questa tutela legale. “È una cosa molto frustrante”, ha dichiarato lo scorso luglio Bryan Spears, il fratello, riferendo che avrebbe voluto che Britney uscisse dalla conservatorship perché in effetti il padre controlla “ogni decisione che prende”, dagli affari alla salute e alla vita matrimoniale. Dello stesso avviso la sorella Jamie Lynn Spears: “Che lo si faccia con buone intenzioni o con altro spirito, avere qualcuno che ti dice costantemente che cosa fare deve essere molto frustrante”. Nonostante le difese del padre, è ovvio che la questione sul futuro di Britney Spears resta ambigua e contraddittoria, con la cantante al centro di una faida che non sembra conoscere mezze misure.

The post Il padre di Britney Spears si scaglia contro il movimento #FreeBritney appeared first on Wired.

Fonte: Wired