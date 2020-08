Forse ci sarà una Ps5 Pro

4 Agosto 2020 – 0:23

(foto: Sony)Il progetto Ps5 Pro diventa più concreto dopo il ritrovamento di alcuni brevetti Sony che fanno riferimento a una versione di alto livello della console next-generation ormai imminente. Così come avvenuto per il modello precedente Ps4, anche la nuova Playstation potrebbe dunque accogliere in un futuro non troppo lontano una variante più performante.

Si tratterebbe infatti di una sorta di generazione di mezzo che farebbe da ponte tra Ps5 e Ps6 (o come si chiamerà), anche perché le stime ipotizzano un ciclo vitale che si abbasserà dai 6 o 7 anni di Ps4 e della rivale Xbox One prodotta da Microsoft a non più di 5 anni per la quinta Playstation e per Xbox Series X. Quindi non è utopia immaginare che Ps5 Pro possa entrare in commercio nel biennio 2022-2023.

Ps5 Pro andrebbe a comporre un terzetto assieme alla versione standard Ps5 e quella Digital Only che non supporta il drive ottico riproducendo soltanto i giochi scaricati dallo store online. Come sarà Ps5 Pro? Secondo i brevetti recentemente scovati, dovrebbe contare su molteplici SoC – System on Chip – così da aumentare in modo considerevole il numero di processori e la potenza di elaborazione in combinazione sia con una scheda grafica più potente sia con una tecnologia definita come di “simulazione multi-gpu” che dovrebbe riferirsi al gioco in streaming stile Google Stadia.

Definita come high-end ossia come top di gamma la versione potenziata di Ps5 avrebbe anche un suo contraltare chiamato light ossia leggero che viene citato nei brevetti e che potrebbe risultare una Ps5 senza drive ottico e funzionante soltanto in streaming, ossia soltanto connessa al web, ma sembra una via meno percorribile e più estrema.

Se è innegabile che un brevetto non equivale a una certezza, dato che ogni società ne deposita a decine senza poi sfruttarli tutti, sembra sempre ormai consolidata la strategia delle cosiddette mid-generation e la possibile Ps5 Pro verosimilmente si farà. Ed è altrettanto ipotizzabile che la data di debutto dipenderà molto dall’andamento delle vendite delle prime due Ps5.

