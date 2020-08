Ecco come si muovono davvero gli spermatozoi

4 August 2020 – 11:26

No, non nuotano come un’anguilla, muovendo la coda simmetricamente a serpentina. Anche se è quel che abbiamo pensato per oltre tre secoli. Gli spermatozoi, rivela uno studio portato avanti da un team internazionale di ricercatori al lavoro tra l’università di Bristol e quella Autonoma del Messico, ci hanno preso in giro per tutto questo tempo grazie a un’illusione ottica al microscopio.

Per capirlo, gli scienziati hanno impiegato riprese con telecamere ad alta velocità (che consentono di analizzare i fenomeni al rallenty) e realizzato modelli virtuali in 3D fino a ricostruire esattamente il movimento della coda dello sperma.

Qual è stato il responso? Che la coda non è simmetrica nel movimento e anzi, penderebbe in realtà solo su un lato. Lo studio è appena stato pubblicato su Science Advances, ma per vedere coi vostri occhi ecco in un filmato le immagini realizzate dai ricercatori.

(Credit video: polymaths-lab.com)

