Apple presenta il nuovo iMac da 27 pollici

4 Agosto 2020 – 19:48

Aggiornata la scheda tecnica dell’iMac da 27 pollici: passi in avanti per quanto concerne le prestazioni, mantenuto invece inalterato il design.

