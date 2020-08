Allo Ied di Milano arriva il corso in Media Design

4 August 2020 – 17:26

(immagine: Ied)Lo Ied ha appena lanciato il corso in Media Design a Milano, dedicato a una professione poliedrica, moderna e molto richiesta che mette assieme conoscenze tecniche come l’arte della programmazione multipiattaforma (dal web alle app, dai giochi alle installazioni) e la creatività attraverso mezzi e linguaggi delle nuove tecnologie. Il corso si sviluppa su tre anni per formare professionisti in gradi di muoversi in svariati ambiti della comunicazione visiva contemporanea e della produzione di oggetti interattivi.

Il media designer lavora a prodotti, servizi aziendali e culturali valorizzandoli e facendoli comunicare in modo trasversale rispetto ai media tradizionali e digitali attraverso un ampio ventaglio di potenziali contesti e applicazioni. Si può così spaziare dalle agenzie di comunicazione e sviluppo di contenuti interattivi, a quelle coinvolte nello sviluppo di giochi e applicazioni, case di produzione, ma anche studi grafici integrati, publishing digitale e le varie imprese di comunicazione.

(immagine: Ied)Il corso si struttura in tre anni articolati in sei semestri promuovendo una crescita graduale e progressiva della capacità progettuale dello studente. Si parte dalle basi nel primo anno con gli strumenti tecnici, culturali di base e le conoscenze necessarie, si passa agli approfondimenti e le sperimentazioni del secondo anno con lo sviluppo delle fasi realizzative del processo progettuale e infine nel terzo anno aumenta la complessità e vengono acquisiti gli strumenti più avanzati toccando tutte le fasi dello sviluppo di un progetto dal concept alla realizzazione. Si termina con il Progetto di Tesi, che è l’apice del percorso formativo seguito da eventuali specializzazioni e attività formative.

Per partecipare alla selezione il primo passo è quello di prenotare un colloquio di orientamento gratuito con un advisor professionale per comprendere quale sia il corso più adatto e in seguito si inizia il processo di ammissione ottenute le credenziali d’accesso all’area personale online dove caricare la documentazione richiesta.

The post Allo Ied di Milano arriva il corso in Media Design appeared first on Wired.

Fonte: Wired