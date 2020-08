W10 lento dopo l’update KB4559309: Microsoft indaga

3 Agosto 2020 – 22:48

La software house al corrente del problema manifestato in seguito al rilascio dell’update KB4559309: al lavoro su un fix, chiede feedback agli utenti.

The post W10 lento dopo l’update KB4559309: Microsoft indaga appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico