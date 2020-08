Un fan del Marvel Cinematic Universe ha creato un trailer (bellissimo) di tutti i film

3 Agosto 2020 – 15:03

https://www.youtube.com/watch?v=q8SYkgldD2A

I fan del Marvel Cinematic Universe possono dire di sentirsi “in astinenza”: dopo Avengers: Endgame, uscito alla fine dell’aprile 2019 segnando così la chiusura di un ciclo (e infrangendo ogni record al botteghino), c’è stato solo un altro film del ciclo, ovvero Spider-Man: Far from Home, arrivato oltre un anno fa. In attesa del prossimo capitolo, ovvero Black Widow con Scarlett Johansson previsto a novembre (salvo ritardi post-lockdown), qualcuno torna a soffermarsi sul passato glorioso che ha portato il franchise a incassare – in 12 anni – oltre 22 miliardi di dollari in tutto il mondo. È il caso, per esempio, di un appassionato che si cela dietro al canale YouTube Dm Productions, il quale ha confezionato un trailer fanmade di tre minuti abbondanti.

La clip accorpa 23 titoli usciti come se fossero un’unica, lunghissima pellicola. Attacca Samuel L. Jackson che, nei panni del capo dello Shield Nick Fury, recita il monologo “There was an idea”: “C’era un’idea. Si chiamava Progetto Avengers. Consisteva nel mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancor di più. E che lavorassero insieme, quando ce ne sarebbe stato bisogno, per combattere le battaglie per noi insostenibili”. Così inizia il percorso che porta alla formazione del team di supereroi che, attraverso varie avventure individuali o collettive, sono arrivati allo scontro finale con Thanos (che ben conosciamo).

Sulla base del remix di Blue Monday dei New Order, i minuti mettono in fila i momenti salienti e le battaglie più epiche, senza dimenticare l’ironia che pervade i blockbuster. Ovviamente, non possono mancare i personaggi che hanno reso grande il Marvel Cinematic Universe: Iron Man di Robert Downey Jr., Capitan America di Chris Evans, e quelli che continueranno ad animarlo: Tom Holland aka Spider-Man, Brie Larson ovvero Captain Marvel, Chadwick Boseman nei panni di Black Panther…

