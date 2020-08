Sei domande ancora senza risposta su Covid-19

3 August 2020 – 14:58

Sono trascorsi ormai sei mesi da quando l’Organizzazione mondiale della sanità ci metteva in guardia sulla possibilità che il nuovo coronavirus si diffondesse a livello globale tra la popolazione. Ed era l’11 marzo quando venne dichiarata l’emergenza pandemia.

In questi mesi sono molte le cose che abbiamo imparato sul patogeno responsabile della Covid-19, ma sono anche diverse a oggi le incognite. Come si diventa immuni verso la malattia? Il virus sta mutando? Troveremo presto un vaccino? La rivista Nature ha raggruppato le principali in questo video, molto utile per fare il punto sulla situazione.

(Credit video: Nature)

The post Sei domande ancora senza risposta su Covid-19 appeared first on Wired.

Fonte: Wired