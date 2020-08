Pixel 4a: la cover, Google e la sostenibilità

3 Agosto 2020 – 22:48

Il nuovo Pixel 4a di Google è accompagnato da alcune cover ufficiali realizzate per il 70% da plastica riciclata, nel nome della sostenibilità.

The post Pixel 4a: la cover, Google e la sostenibilità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico