La migliore televisione per giocare alla PlayStation 5 (in 8K)

3 Agosto 2020 – 14:28

In attesa della nuova Playstation 5 prevista per la fine del 2020, Sony crea la prima TV al mondo perfetta per la Playstation 5. La nuova linea è dotata di un display HDR 8K, con risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo pensata per riprodurre al meglio i giochi di nuova generazione.



Fonte: Fanpage Tech