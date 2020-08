Garmin ha pagato un riscatto multimilionario

3 Agosto 2020 – 22:48

Garmin avrebbe pagato di cybercriminali protagonisti dell’attacco che ha fermato i servizi dell’azienda per tutto un weekend: il riscatto è milionario.

