Nuovo Garante Privacy: GDPR, pandemia, tecnologia

2 Agosto 2020 – 10:48

Ecco le prime parole del nuovo Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione: privacy come garanzia di democrazia.

