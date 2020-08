Iren Pay: ora Iren è anche Istituto di Pagamento

2 Agosto 2020 – 13:48

Iren consentirà di pagare direttamente le bollette senza passare per strumenti intermediari: il gruppo diventa Istituto di Pagamento.

The post Iren Pay: ora Iren è anche Istituto di Pagamento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico