Windows 10: quasi la metà dei PC fermi alla 1903

1 Agosto 2020 – 13:49

La release 1903 di Windows 10 è quella ad oggi più presente sui PC con il sistema operativo di Microsoft: seguono la 1909 e la nuova 2004.

