Smart YouSafe Mask, la mascherina intelligente CRI

1 Agosto 2020 – 10:48

La Croce Rossa Italiana presenta una nuova mascherina intelligente dotata di sensori e di un piccolo display che riconsegna i dati monitorati.

The post Smart YouSafe Mask, la mascherina intelligente CRI appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico