Pixel 4a esce il 3 agosto, ma rischia di essere già superato

1 Agosto 2020 – 9:43

(Foto: Google)Pixel 4a uscirà allo scoperto il prossimo 3 agosto e ormai si può dare come ufficiale dopo l’ennesimo teaser frutto di una campagna di avvicinamento al lancio che si trascina da mesi, con (finti?) leak, continue pubblicazioni per errore e successive cancellazioni di pagine e foto con dettagli e vere e proprie trollate da parte di Google. È la fine di una lunga telenovela con protagonista uno smartphone che era molto atteso, ma che rischia di diventare vittima di una strategia controproducente.

Il precedente modello Pixel 3a è stato un successo globale grazie a un prezzo accattivante a fronte di una scheda tecnica solida e concreta, con la perla di un compartimento fotografico di prima qualità grazie soprattutto agli algoritmi proprietari. L’attesa per il modello successivo era molto alta, sembravano rispolverati i fasti della gloriosa gamma Nexus che abbinava hardware competitivi e costi abbordabili.

Ma Pixel 4a si è fatto desiderare tanto, forse troppo, con Google che ha pensato bene di riempire l’attesa con numerose effimere apparizioni sui siti ufficiali, su cartelloni pubblicitari. Sembrava probabile una presentazione al Google I/O salvo poi sparire dai radar all’annuncio della cancellazione dell’evento. Fino alla serata di ieri con la pubblicazione di una pagina ufficiale sullo store con un puzzle da risolvere.

Cliccando sugli spazi grigi fino a ricomporre la sequenza cromatica del logo di Google appare la scritta: “Just what you’ve been waiting for” ossia “Proprio ciò che stavi aspettando” con le parole a inizio e fine frase ovvero “The Google Phone” che rimandano appunto al nuovo Pixel. Altri indizi sono nascosti nel paragrafo sottostante con il famoso Loren ipsum – che è il testo segnaposto utilizzato da grafici e designer – che fa riferimento alla fotocamera e a una batteria di lunga durata.

Nessun dato svelato, ma una strizzata d’occhio all’ormai certa fotocamera da 12,1 megapixel migliorata rispetto al 2019 e a una batteria da 3080 mAh con autonomia più lunga di quella di Pixel 3a. Un’ennesima operazione di teasing, di solleticamento, che però ha scatenato una reazione di insofferenza di molti appassionati che sui social hanno sostanzialmente affermato che il gioco è bello finché dura poco.

Anche perché nel frattempo molti rivali hanno scherzato meno e sono usciti da tempo e sono molto agguerriti: dai Realme che mettono sul piatto hardware e prezzi arrembanti, all’interessante Huawei P40 Lite 5G fino a OnePlus Nord che a 399 euro e con un’esperienza Android pressoché stock sarà un osso durissimo per Pixel 4a. Molto dipenderà dal prezzo di lancio, di certo se sarà oltre i 400 euro la partenza sarà piuttosto in salita.

