Microsoft potrebbe rilevare TikTok solo negli USA

1 Agosto 2020 – 19:48

Microsoft potrebbe rivelare il ramo USA di TikTok, risolvendo così la partita a scacchi tra ByteDance ed il Presidente USA Donald Trump.

Fonte: Punto Informatico