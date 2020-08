Il Sud Working, un lavoro su misura

1 Agosto 2020 – 11:28

Studiare da casa è stato bello. Lavorare da casa senza stress anche. E, finito il lockdown, ora è summertime. Tempo di amici, di sole, di mare. Distanziato e responsabile, ma è il momento di vivere l’aria aperta, la spiaggia, i colori e i profumi delle città. Anche grazie al Sud Working e al Sud Studying: si va al Sud, ci si gode il mare, i colori e i sapori del Mezzogiorno ma anche sotto l’ombrellone si resta connessi con le proprie attività (e con gli amici). Ma settembre è dietro l’angolo, e allora sole e mare potrebbero sfumare: tutti di nuovo in ufficio e sui banchi? Forse no, perché con la tecnologia giusta questo stile di vita può restare un’alternativa possibile. E non è detto che il meglio dell’hi-tech debba per forza essere costoso.

Fonte: Fanpage Tech