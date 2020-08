Gli youtuber che costruiscono strutture primitive nella giungla hanno ricevuto il pulsante d’oro

1 August 2020 – 11:18

Sono i rudimentali costruttori del canale YouTube The Survival, che nei loro video mostrano come costruiscono strutture in argilla che spaziano dalle case alle piscine sotterranee. Ora è arrivato anche il riconoscimento da parte di YouTube: la targa d'oro per il milioni di iscritti.



Fonte: Fanpage Tech