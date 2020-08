Attacco a Twitter: arrestati 3 ragazzi, caso chiuso

1 Agosto 2020 – 10:48

Arrestati tre ragazzi accusati di aver coordinato l’attacco a Twitter con l’accesso ad oltre 100 account e la truffa per 400 utenti.

