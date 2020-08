Android 11, grossi passi avanti per Immuni

1 August 2020 – 10:21

Immuni farà presto grossi passi avanti su Android 11 grazie alle novità dell’Exposure Notification System: si potrà disattivare la geolocalizzazione.

The post Android 11, grossi passi avanti per Immuni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico