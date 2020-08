Addio a William English, l’inventore del mouse del computer: è morto a 91 anni

1 Agosto 2020 – 20:28

Muore all’età di 91 anni William English, l’ingegnere e ricercatore che ha contribuito a costruire il primo mouse per computer. Se i PC che usiamo oggi hanno l’interfaccia a cui siamo abituati è grazie proprio a William English scomparso il 26 luglio in una clinica di San Rafael, in California, a causa di un’insufficienza respiratoria. Solo oggi la moglie ne ha comunicato la scomparsa al New York Times.Continua a leggere



Muore all’età di 91 anni William English, l’ingegnere e ricercatore che ha contribuito a costruire il primo mouse per computer. Se i PC che usiamo oggi hanno l’interfaccia a cui siamo abituati è grazie proprio a William English scomparso il 26 luglio in una clinica di San Rafael, in California, a causa di un’insufficienza respiratoria. Solo oggi la moglie ne ha comunicato la scomparsa al New York Times.

Continua a leggere Muore all’età di 91 anni William English, l’ingegnere e ricercatore che ha contribuito a costruire il primo mouse per computer. Se i PC che usiamo oggi hanno l’interfaccia a cui siamo abituati è grazie proprio a William English scomparso il 26 luglio in una clinica di San Rafael, in California, a causa di un’insufficienza respiratoria. Solo oggi la moglie ne ha comunicato la scomparsa al New York Times.

Fonte: Fanpage Tech