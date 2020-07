La bilancia che ti dice come sta il tuo gatto

31 Luglio 2020 – 12:05

Un dispositivo che promette di aiutare il gatto a vivere meglio e più a lungo, monitorandolo. Così funziona WeCare, una sorta di bilancia smart da mettere sotto la lettiera per verificare il peso dell’animale e il tempo, la durata e le volte al giorno che frequenta la stessa. Un dettaglio non casuale perché, come spiegano ingegneri e designer fondatori tre anni fa di CatLink (la società che ha ideato e realizzato il prodotto), analizzare come cambia il volume e il rapporto giornaliero con la lettiera permette di ottenere informazioni sulle condizioni del gatto. E questo fa WeCare, che sul display indica il peso e fornisce diagrammi che evidenziano eventuali cambi repentini e il conseguente peggioramento della salute, con tutti i dati che vengono caricati sull’applicazione e archiviati in cloud per essere sempre a disposizione.

Compatibile con ogni modello di lettiera, anche perché il dispositivo che pesa 3,5 kg si può allungare (massima estensione 65,5 x 62,3 x 4 centimetri), WeCare può tenere a mente l’evoluzione delle condizioni fisiche di più felini. Proposto qui a circa 42 euro, chi è interessato a farselo recapitare a casa deve mettere sul piatto altri 35 euro per le spese di spedizione, in programma nel prossimo ottobre.

