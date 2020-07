In Giappone un Gundam gigante ha mosso i primi passi

31 Luglio 2020 – 11:28

È attualmente in costruzione nella fabbrica di Gundam a Yokohama, in Giappone, un enorme robot dell'iconico personaggio di serie tv e manga. Si tratta del robot più grande mai creato che potrà muovermi autonomamente e sostenere il suo peso. Il Gundam Robot sarà pronto per ottobre 2020 ed è stato visto già muovere i suoi primi passi.



Fonte: Fanpage Tech