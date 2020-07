Il Monopoly Arcade dedicato a Pac-Man (con mini cabinato incluso)

31 Luglio 2020 – 15:03

(Foto: Hasbro)Una nuova versione speciale di Monopoly è in arrivo anche in Italia e il protagonista è l’amato Pac-Man. Molto più che una semplice variante cosmetica con nomi di vie e pedine differenti, questa edizione cambia radicalmente la modalità di gioco introducendo anche la chicca di un piccolo cabinato perfettamente funzionante.

Monopoly Arcade Pac-Man sostituisce i soldi con i punti, le pedine classiche con un mini Pac-Man e gli alberghi con livelli di gioco da ampliare più passano i turni. A ogni passaggio dal via si potrà utilizzare la propria moneta per una partita con il mini cabinato al gioco originale e a seconda del risultato ottenuto si otterranno punti extra.

Inoltre, il cabinato funge anche da banca digitale e la moneta consente l’accesso al proprio status e per tutte le transazioni durante il gioco quindi per la compra-vendita dei livelli e per pagare il passaggio nei livelli altrui. C’è anche una variabile casuale pronta a importunare i giocatori ossia il fantasmino blu che viene mosso sulla plancia di gioco attraverso un apposito dado e che si deve evitare.

(Foto: Hasbro)Rimane da capire cosa succede se si incappa nel fantasmino (si va in prigione?) così come funziona la possibilità di rubare livelli altrui citata nell’annuncio. Tutto sarà svelato al momento del lancio ormai imminente sui mercati, con il 7 agosto che è la data d’uscita per l’Italia, come si può appurare anche da Amazon che ha messo in ordinazione la scatola a 44,76 euro. Lo scorso marzo era uscita un’altra versione particolare chiamata Monopoly Speed, dedicato a chi ha fretta, con partite che durano appena 10 minuti.

Nel 2020 si festeggia il 40ennale di Pac-Man, uno dei videogiochi più celebri di sempre protagonista anche di imperdibili e spesso improbabili varianti. Ecco dieci curiosità imperdibili sul gioco e sui suoi protagonisti.



