Il business di Apple è solido, nonostante la crisi

31 July 2020 – 10:32

Bene le vendite dei prodotti a livello internazionale e anche la fruizione dei servizi: Apple è uscita a testa alta dall’ultimo trimestre.

