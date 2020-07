Apple conferma: iPhone 12 nei negozi a ottobre

31 July 2020 – 9:05

(Foto: MacRumors)Dopo mesi di indiscrezioni mancava soltanto l’ufficialità ed è finalmente arrivata: i nuovi iPhone 12 arriveranno nei negozi a ottobre, in ritardo di qualche settimana rispetto al calendario originale. La conferma è giunta da Apple al termine dell’incontro dedicato alla comunicazione dei risultati finanziari (record) per bocca di Luca Maestri, direttore finanziario della società californiana.

Il dirigente italiano ha affermato: “L’anno scorso abbiamo iniziato a vendere i nuovi iPhone a fine settembre, quest’anno ci aspettiamo di rendere disponibili le scorte qualche settimana più tardi“, togliendo ormai ogni dubbio dall’uscita nei negozi fisici e online di iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Non sono state comunicate le ragioni ufficiali di questo slittamento, ma come è stato ampiamente ipotizato dovrebbe essere verosimilmente relativo alle conseguenze della pandemia che ha rallentato tutta la catena produttiva mondiale. Non sarà un ritardo esagerato rispetto ai programmi iniziali e c’è anche un precedente recente.

Già nel 2017, infatti, il modello iPhone X – che rompeva col passato grazie all’introduzione del notch – era stato presentato a settembre, ma è stato poi venduto soltanto a novembre, per alcune problematiche produttive. Simile sorte nel 2018 anche per iPhone Xr che da settembre era uscito a ottobre. Entrambi i dispositivi sono diventati best-seller, nonostante la piccola attesa iniziale.

Nonostante l’uscita nei negozi a ottobre, ci sono forti probabilità che l’evento di presentazione dei nuovi iPhone rimarrà a settembre, come da calendario originale. Non ci sono ulteriori indicazioni ufficiali sugli altri prodotti che Apple dovrebbe ufficializzare in questa seconda metà del 2020.

Si attendono nuovi iPad, nuovi MacBook, le cuffie over-ear AirPods Studio e potrebbe finalmente essere anche il tempo di AirPower, il tappetino ricaricabile universale.

