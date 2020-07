Amazon lancerà 3.236 satelliti nello spazio

31 July 2020 – 13:58

Amazon ha ricevuto l’approvazione dalla FCC (Federal Communications Commission) per lanciare in orbita terrestre una costellazione di 3.236 satelliti. Project Kuiper ha l’obiettivo di fornire un servizio a banda larga affidabile e conveniente a tutto il mondo, anche alle comunità più remote o che oggi non sono servite. Tuttavia emergono già le prime perplessità.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech