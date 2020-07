Amazon corre: business da record nel Q2 2020

31 July 2020 – 9:50

Il contesto venutosi a creare nell’ultimo periodo ha spinto il business di Amazon verso nuovi record: profitti raddoppiati per Bezos e i suoi.

