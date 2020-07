PlusToken: uno schema Ponzi da 5,8 mld in Bitcoin

30 July 2020 – 16:15

La polizia cinese ha fermato un grandissimo schema Ponzi che coinvolgeva milioni di persone ed un valore in criptovaluta da 5,8 miliardi di dollari.

