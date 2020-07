Luca è il prossimo film Pixar (ambientato in Italia)

30 Luglio 2020 – 18:03

S’intitolerà Luca e sarà ambientato in Italia, il prossimo film d’animazione firmato Pixar. A dirigerlo? Il candidato al premio Oscar Enrico Casarosa, animatore e regista genovese che si è distinto negli scorsi anni con il corto La luna, che nel 2012 precedeva nelle sale la pellicola Brave e che gli è valso appunto la nomination agli Academy Awards. La produzione, invece, sarà affidata ad Andrea Warren, che in precedenza ha lavorato a Lava e Cars 3.

Luca sarà ambientato in una splendida città della Riviera ligure e sarà incentrato su un ragazzino che, immerso nelle atmosfere di un’estate che non dimenticherà mai più, dovrà far fronte a un terribile segreto: il suo nuovo migliore amico è in realtà un mostro marino proveniente da un mondo subacqueo parallelo. “È una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata dove sono cresciuto, ma perché al centro c’è la celebrazione dell’amicizia”, spiega Casarosa facendo riferimento alle proprie origini genovesi: “Oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente il suo protagonista”.

Just Announced: Disney & @Pixar’s all-new film “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, the film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/H4AKRC4smo

— Disney (@Disney) July 30, 2020

Luca dovrebbe uscire nelle sale il 18 luglio 2021 e, anche se i prodotti di animazione sono quelli che hanno subito meno contraccolpi dal coronavirus, la data si inserisce in un contesto ancora molto incerto: prima di questo titolo, infatti, toccherà a Soul, previsto inizialmente per lo scorso giugno e poi spostato a novembre 2020 (anche se tutto dipenderà dall’andamento della pandemia, soprattutto negli Stati Uniti). Per marzo 2021, invece, è in programma il film Raya and The Last Dragon, che fa parte però delle pellicole d’animazione Disney.

